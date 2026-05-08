أفاد مسؤول أمريكي، في تصريحات نقلتها شبكة "فوكس نيوز"، بأن الجيش الأمريكي نفذ اليوم الجمعة، سلسلة من الضربات العسكرية استهدفت ناقلات نفط كانت تحاول كسر الحصار المفروض على إيران.

الجيش الأمريكي يستهدف ناقلات نفط

أوضح المسؤول، أن هذه التحركات تأتي في إطار العمليات العسكرية الرامية لتعزيز الرقابة وضمان الالتزام بالعقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني، ومنع أي محاولات للالتفاف على القيود البحرية المفروضة في المنطقة.

استهداف سفن ضخمة حاولت العودة إلى الموانئ الإيرانية

كشف المصدر المسؤول للشبكة الأمريكية، أن ناقلات النفط التي جرى استهدافها هي سفن ضخمة كانت فارغة وقت الهجوم حيث كانت تحاول شق طريقها للعودة إلى إيران مرة أخرى.

وتأتي هذه الضربات المُركّزة لتعطيل قدرة الأسطول البحري المرتبط بطهران على التحرك بحرية في الممرات المائية الحيوية، مما يُشير إلى تصعيد جديد في وتيرة المراقبة والتدخل العسكري المباشر ضد السفن المخالفة لقواعد الحصار.