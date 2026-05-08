استضافت جامعة الأزهر احتفالية «أبطال الحياة»؛ بهدف تكريم وتسليم شهادات الإعفاء من التجنيد لطلابها من ذوي الهمم، بالتعاون مع منطقة تجنيد القاهرة التابعة للقوات المسلحة في تنظيم الفعالية التي أقيمت في قاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

حضر الاحتفالية فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، ونائب رئيس الجامعة للوجه القبلي الدكتور محمد عبد المالك، ونائبها للوجه البحري الدكتور رمضان الصاوي، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية الدكتور أحمد الشرقاوي، ومدير منطقة تجنيد وتعبئة القاهرة العميد أحمد غريب إلى جانب عدد من قيادات الأزهر الشريف والقوات المسلحة.

انطلقت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبها تلاوة عطرة من آيات القرآن الكريم، ثم قدمت فرقة الإنشاد عروضًا مميزةً، وبحضور عدد من الشخصيات القيادية والعسكرية والأكاديمية التي عبرت عن تقديرها الكبير لهؤلاء الأبطال الذين يقدمون أنموذجًا ملهمًا للإرادة والصمود؛ لتحقيق التميز في مختلف المجالات.

أبطال الحياة

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني أن ذوي الهمم أبطال الحياة بحق، مشيدًا بما يتميزون به من قوة الإرادة والعزيمة التي تمكنهم من تجاوز الصعاب، وأوضح عِظم دور الأزهر الشريف في دعم وتمكين هؤلاء الأبطال ووضعهم في صدارة أولوياته؛ سعيًا لبناء مجتمع متكامل.

واعتبر وكيل الأزهر هذا التكريم رسالة إنسانية تعكس حرص الأزهر الشريف على رعاية جميع أبنائه دون تمييز، وتهيئة بيئة تعليمية ملائمة تتناسب مع احتياجاتهم.

وفي السياق ذاته، أعرب الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، عن سعادته البالغة برؤية الفرح يملأ قلوب الطلاب وأولياء أمورهم، مثنيًا على الجهود المبذولة بتوجيه كريم من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وأوضح أن المبادرة شملت نحو 75 طالبًا من أبناء الأزهر في المعاهد الأزهرية والكليات، وتم التنسيق الكامل مع القوات المسلحة؛ لضمان تيسير إجراءات الحصول على شهادات الإعفاء من التجنيد.

كما قدم الشكر للعميد أحمد غريب؛ لتعاونه المثمر الذي تكلل بالنجاح في كافة مراحل تنفيذ هذه المهمة.

زهور الأزهر المشرقة

ومن جانبه، عبّر العميد أحمد غريب، مدير منطقة تجنيد وتعبئة القاهرة، عن تقديره للدور المحوري الذي تلعبه جامعة الأزهر كمؤسسة تعليمية، وما تضطلع به من مسؤولية تجاه أبناء الوطن، لاسيما ذوي الهمم الذين وصفهم بـ «زهور الوطن المُشرقة»، وأكد حرص القوات المسلحة على تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لهم، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الجامعة العريقة في احتضان وتعليم أبنائها.

وأشاد العميد غريب في حديثه بروح التحدي والإصرار التي يتحلى بها الطلاب من ذوي الهمم، معتبرًا مشاركتهم في الاحتفالية فرصة للتعبير عن العزة والفخر بالوطن الغالي، مؤكدًا التزام القوات المسلحة بدورها كدرع يحمي الوطن تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.