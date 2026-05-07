أصيب 15 شخصًا، اليوم الخميس، بينهم أطفال، بجروح متعددة نتيجة مهاجمة كلب ضال لهم بقرية السبايعة التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

استقبال المصابين بمستشفى برج البرلس المركزي

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ وصول 15 مصابًا، بينهم أطفال، إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى برج البرلس المركزي، وهم يعانون من جروح متعددة ومتفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لعقر كلب ضال.

رفع حالة الطوارئ وتوفير الأمصال

وكلف الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، مدير مستشفى برج البرلس المركزي الدكتور محمد محروس، برفع حالة الطوارئ داخل المستشفى، وتوفير الأمصال المضادة للعقر للحالات المصابة.

فريق طبي لمتابعة الحالات

وترأس مدير المستشفى فريقًا طبيًا ضم الدكتور محمود أنور، وكيل المستشفى، والدكتور محمود شلبي، مدير قسم الاستقبال والطوارئ، إلى جانب عدد من الأطباء وأطقم التمريض، للتعامل مع الحالات المصابة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

متابعة الحالات تحت الملاحظة الطبية

وقال مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ إن الحالات المصابة وصلت إلى المستشفى على فترات متباينة منذ وقوع الحادث، مشيرًا إلى استمرار حصر أسماء المصابين.

وأضاف المصدر أنه جرى وضع المصابين تحت الملاحظة الطبية داخل مستشفى برج البرلس المركزي، بعد إعطائهم الأمصال اللازمة، مع متابعة دقيقة من الفريق الطبي لحالتهم الصحية.