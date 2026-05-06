عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا بمجلس مدينة القناطر الخيرية، مع عدد من مستثمري وصناع منطقة "باسوس" التابعة للمركز، وذلك في إطار دعم الاستثمار والاستماع إلى التحديات التي تواجه القطاع الصناعي.

آليات لتقنين الأوضاع ودمج الاقتصاد غير الرسمي

تناول اللقاء بحث سبل دمج المصانع غير المرخصة في منظومة الاقتصاد الرسمي، حيث تعمل المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية على وضع آليات واضحة لتقنين الأوضاع، سواء من خلال توفيق أوضاع المصانع داخل المنطقة أو نقل الأنشطة غير الملائمة إلى مناطق صناعية مخططة.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تقنين أوضاع المصانع، نظرًا لدور الصناعة كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمي يتيح لأصحاب المصانع الاستفادة من التيسيرات البنكية وفتح أسواق جديدة وتعزيز فرص التصدير.

مناقشة التحديات التي تواجه المصنعين

شهد الاجتماع حوارًا مفتوحًا مع صناع "باسوس"، حيث استعرضوا أبرز التحديات، وفي مقدمتها اشتراطات الحماية المدنية وتكلفتها، إلى جانب تعدد الحملات الرقابية، فضلًا عن مشكلات الطاقة وارتفاع تكلفة الكهرباء وصعوبة زيادة الأحمال اللازمة لتطوير خطوط الإنتاج.

كما أشار المصنعون إلى صعوبة نقل المصانع إلى مناطق صناعية بديلة، بسبب ارتباطها بالعمالة المحلية ووجود تكامل صناعي داخل المنطقة.

مقترحات لدعم وتطوير المنطقة

أبدى الصناع استعدادهم للتعاون مع أجهزة الدولة من خلال إنشاء كيانات منظمة تمثل القطاع، واقترحوا إقامة مجمعات خدمية بالجهود الذاتية، من بينها تخصيص قطعة أرض لإنشاء وحدة حماية مدنية لخدمة المنطقة وتعزيز منظومة الأمان.

تأكيد استمرار التنسيق وتوفير بيئة منظمة

واختتم المحافظ اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لوضع آليات عملية لتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، بما يحقق الانضباط ويوفر بيئة صناعية منظمة، ويدعم توجه الدولة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم إبراهيم محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء عبد العظيم شعيب، رئيس مدينة القناطر الخيرية.