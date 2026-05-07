سعر الذهب في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الخميس

كتب : أحمد الخطيب

01:17 م 07/05/2026

سعر الذهب

عادسعر الذهب اليوم في مصر للارتفاع بنحو 45 جنيهًا، في منتصف تعاملات الخميس 7-5-2026، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات، وفق ما قاله نادي سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

لماذا ارتفع سعر الذهب اليوم؟

قفزت أسعار الذهب اليوم مدعومة بارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميًا بنسبة 0.79% إلى نحو 4728 دولار للأونصة.

سعر الذهب اللحظي

وارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4676 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 6012 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 7015 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8017 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 56120 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80170 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 249328 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 400850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.79% إلى نحو 4728 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

