تواصل البنوك تقديم عدد من الخدمات المصرفية الإلكترونية للعملاء خلال فترة الإجازات الرسمية، بما يتيح تنفيذ العديد من المعاملات المالية على مدار 24 ساعة يوميًا، دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر تعطيل العمل بجميع فروع البنوك اليوم الخميس بمناسبة عيد العمال، لتتزامن مع العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ما يؤدي إلى إغلاق الفروع لمدة ثلاثة أيام متتالية.

تفاصيل 5 خدمات إلكترونية توفرها البنوك خلال الإجازة

ماكينات الصراف الآلي (ATM):

تتيح للعملاء إجراء عمليات السحب والإيداع النقدي والاستعلام عن الرصيد على مدار اليوم، مع استمرار البنوك في تغذية الماكينات بالنقد بشكل دوري.

خدمات الإنترنت البنكي والموبايل البنكي

تمكن العملاء من متابعة حساباتهم المصرفية، والاستعلام عن الأرصدة، وتنفيذ بعض المعاملات مثل شراء أو كسر الشهادات والودائع وتحويل الأموال إلكترونيًا.

تطبيق إنستاباي للتحويلات اللحظية

يشهد التطبيق إقبالًا واسعا بفضل سهولة استخدامه في تحويل واستقبال الأموال وسداد بعض الفواتير بشكل فوري.

ويبلغ الحد الأقصى للتحويلات 120 ألف جنيه يوميًا، بحد أقصى 70 ألف جنيه للمعاملة الواحدة، و400 ألف جنيه شهريًا.

المحافظ الذكية الإلكترونية

تتيح إجراء التحويلات المالية، وسداد فواتير الخدمات مثل الكهرباء والغاز والمياه، بالإضافة إلى شحن الرصيد، وسداد فواتير الهاتف، والتحويل بين المحافظ، والشراء عبر الإنترنت.

وتختلف الحدود القصوى لاستخدام المحافظ الذكية من بنك لآخر، حيث تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه شهريًا.

