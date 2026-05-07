أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن فتح باب حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2026 بداية من يوم الخميس 7 مايو 2026، وذلك ضمن خطة مسبقة تهدف إلى تنظيم حركة السفر وتقليل الزحام داخل المحطات، مع إتاحة عدة وسائل للحجز تشمل شبابيك التذاكر، الموقع الإلكتروني الرسمي، التطبيق الذكي، وماكينات الحجز الذاتي.

جدول مواعيد السفر

وأوضحت الهيئة أن الحجز سيتم بشكل تدريجي وفق جدول زمني مرتبط بمواعيد السفر، لضمان توزيع التذاكر بشكل عادل، خاصة على خطوط الوجه القبلي والبحري التي تشهد إقبالًا كبيرًا خلال فترة العيد، وجاء جدول الحجز كالتالي:

- السفر يوم 21 مايو: الحجز يبدأ 7 مايو.

- السفر يوم 22 مايو: الحجز يبدأ 8 مايو.

- السفر يوم 23 مايو: الحجز يبدأ 9 مايو.

- السفر يوم 24 مايو: الحجز يبدأ 10 مايو.

- السفر يوم 25 مايو: الحجز يبدأ 11 مايو.

- السفر يوم 26 مايو: الحجز يبدأ 12 مايو.

- السفر يوم 27 مايو: الحجز يبدأ 13 مايو.

الحجز يقتصر على 4 تذاكر فقط لكل راكب

وأكدت الهيئة أن الحجز يقتصر على 4 تذاكر فقط لكل راكب باستخدام الرقم القومي، لمنع التكدس وضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين، مع توفير وسائل دعم متعددة مثل مكاتب الحجز، والخدمة الصوتية، ووكلاء الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى التطبيق الرسمي للهيئة لتسهيل الإجراءات خلال فترة العيد.