إعلان

السكك الحديدية تعلن بدء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2026

كتب : أحمد الجندي

01:20 م 07/05/2026

حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن فتح باب حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2026 بداية من يوم الخميس 7 مايو 2026، وذلك ضمن خطة مسبقة تهدف إلى تنظيم حركة السفر وتقليل الزحام داخل المحطات، مع إتاحة عدة وسائل للحجز تشمل شبابيك التذاكر، الموقع الإلكتروني الرسمي، التطبيق الذكي، وماكينات الحجز الذاتي.

جدول مواعيد السفر

وأوضحت الهيئة أن الحجز سيتم بشكل تدريجي وفق جدول زمني مرتبط بمواعيد السفر، لضمان توزيع التذاكر بشكل عادل، خاصة على خطوط الوجه القبلي والبحري التي تشهد إقبالًا كبيرًا خلال فترة العيد، وجاء جدول الحجز كالتالي:

- السفر يوم 21 مايو: الحجز يبدأ 7 مايو.
- السفر يوم 22 مايو: الحجز يبدأ 8 مايو.
- السفر يوم 23 مايو: الحجز يبدأ 9 مايو.
- السفر يوم 24 مايو: الحجز يبدأ 10 مايو.
- السفر يوم 25 مايو: الحجز يبدأ 11 مايو.
- السفر يوم 26 مايو: الحجز يبدأ 12 مايو.
- السفر يوم 27 مايو: الحجز يبدأ 13 مايو.

الحجز يقتصر على 4 تذاكر فقط لكل راكب

وأكدت الهيئة أن الحجز يقتصر على 4 تذاكر فقط لكل راكب باستخدام الرقم القومي، لمنع التكدس وضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين، مع توفير وسائل دعم متعددة مثل مكاتب الحجز، والخدمة الصوتية، ووكلاء الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى التطبيق الرسمي للهيئة لتسهيل الإجراءات خلال فترة العيد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سكك حديد مصر تذاكر عيد الأضحى حجز التذاكر 2026 السفر في العيد عيد الأضحى 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس مع تركيز الأسواق على اتفاق بين أمريكا
اقتصاد

استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس مع تركيز الأسواق على اتفاق بين أمريكا
على رأسهم صبحي.. الزمالك يفتقد 6 لاعبين في موقعة نهائي الكونفدرالية
رياضة محلية

على رأسهم صبحي.. الزمالك يفتقد 6 لاعبين في موقعة نهائي الكونفدرالية
في زيارة أخوية.. الرئيس السيسي يؤكد مساندة مصر لأمن واستقرار الإمارات ورفض
أخبار مصر

في زيارة أخوية.. الرئيس السيسي يؤكد مساندة مصر لأمن واستقرار الإمارات ورفض
بدون مجهود مرهق.. تمرين بسيط يحسن اللياقة ويحرق الدهون
نصائح طبية

بدون مجهود مرهق.. تمرين بسيط يحسن اللياقة ويحرق الدهون
اليوم الخميس.. عزاء الفنان الراحل هاني شاكر في مسجد أبو شُقة
زووم

اليوم الخميس.. عزاء الفنان الراحل هاني شاكر في مسجد أبو شُقة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

في زيارة أخوية.. الرئيس السيسي يؤكد مساندة مصر لأمن واستقرار الإمارات ورفض الاعتداءات الإيرانية
مفاجأة داخل الهرم الأكبر.. زاهي حواس يكشف عن فجوة غامضة بطول 30 مترًا