بعد شائعات الهرمونات.. تاجر طيور بسوهاج يكشف حقيقة حقن الدواجن لزيادة الوزن

كتب : عمار عبدالواحد

02:48 م 06/05/2026

تاجر فراخ بسوهاج

أكد عبدالحميد محروس، تاجر طيور بسوق مدينة ناصر بمحافظة سوهاج أن الإقبال على شراء الدواجن البيضاء لم يتأثر بالشائعات التي تم تداولها مؤخرًا بشأن حقن الدواجن بالهرمونات أو المضادات الحيوية لزيادة وزنها، موضحًا أن المواطنين ما زالوا يعتمدون عليها كبديل أساسي في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

نفي استخدام الهرمونات في الدواجن

وأوضح محروس أن جسم الدواجن يظهر عليه أي تدخل غير طبيعي، مشيرًا إلى أن فكرة حقن الفراخ بالهرمونات غير واقعية، حيث يمكن ملاحظة ذلك بسهولة، وهو ما لم يحدث، وشدد على أن هذه الشائعات تفتقر إلى الدقة وتؤثر سلبًا على السوق دون أساس علمي.

التكلفة الاقتصادية تمنع هذه الممارسات

وأضاف أن استخدام الهرمونات، في حال حدوثه، سيؤدي إلى ارتفاع كبير في تكلفة الإنتاج، وبالتالي زيادة أسعار الفراخ بشكل يفوق قدرة المستهلكين، وهو ما لا يتماشى مع طبيعة السوق الحالية.

وأشار إلى وجود إقبال من بعض المواطنين على شراء الهياكل والأجنحة، التي يعتبرها البعض من مخلفات الدواجن، نظرًا لانخفاض أسعارها مقارنة بالفراخ الكاملة.

وعرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي " على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "، اليوم الأربعاء، بثًا مباشرًا بعنوان "بعد شائعات الحقن بهرمونات.. تاجر طيور بسوهاج يرد على مخاوف المواطنين".

