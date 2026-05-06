التخطيط: التضخم الشهري يرتفع 1.2% في أبريل وتراجع سنوي طفيف لـ13.4%

كتب : محمد عبدالناصر

03:24 م 06/05/2026

أحمد رستم

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً حول تطورات مُعدلات التضخم خلال شهر أبريل 2026.

وأوضح التقرير الذي عرضه الوزير أن معدل التضخم الشهري لشهر أبريل 2026 سجل ارتفاعا قدره (1.2%) مقارنة بشهر مارس 2026.

وأكد الدكتور أحمد رستم أنه برغم وجود ارتفاع في أسعار مجموعات سلعية معينة، كانت سبباً في هذا الارتفاع في معدل التضخم، إلا أن هناك مجموعات أخرى شهدت انخفاضاً في مستويات الأسعار، حيث انخفضت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-6.4%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.3%)، وكذا مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (-0.1%).

كما أشار الوزير إلى أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل (13.4%) خلال شهر أبريل 2026 مقارنة بمعدل التضخم السنوي المُسجل في شهر مارس 2026 والذي بلغ 13.5%.

مصراوي يكشف آخر تطورات حالة إمام عاشور.. وتدخل منتخب مصر
