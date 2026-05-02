استقبل مستشفى جرجا العام المصابين فور وصولهم، حيث تبين من الفحص الأولي ظهور أعراض التسمم الغذائي عليهم، والتي تمثلت في آلام حادة بالبطن وقيء متكرر، وذلك عقب تناولهم مشروب "الرايب" داخل المنزل.

أسماء المصابين وأعمارهم

وضمت قائمة المصابين كلًا من أحمد ا 35 عامًا، وعزيزة م، 12 عامًا، وجنة م، 13 عامًا، ومقبول ن، 15 عامًا، وإسماعيل م، 10 سنوات، وإبراهيم م، 6 سنوات، وإبراهيم م، 12 عامًا، ومحمد ا، 8 سنوات، ومحمود ن، عام واحد، وإبراهيم م، 65 عامًا.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين داخل مستشفى جرجا العام، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.