قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة حلاق بالسجن المشدد 15 سنة في اتهامه بهتك طفلة، بجهينة شمالي المحافظة.

تعود تفاصيل الواقعة، بتلقى مأمور مركز شرطة جهينة بلاغًا بتعرض طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات لواقعة هتك عرض دائرة المركز.

تبين أن المتهم في الواقعة المدعو "ع. أ" 34 عامًا حلاق ويقيم بدائرة مركز جهينة، تم ضبطه وبمواجهة اعترف بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.