تنظر محكمة جنح الدخيلة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أولي جلسات محاكمة المتهمين في إنقلاب سيارة الأسفلت بشارع قاصد كريم فى منطقة البيطاش بحي العجمي، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص.

تفاصيل القضية

ترجع وقائع القضية رقم 4438 لسنة 2026 إداري الدخيلة عندما تلقت إدارة شرطة النجدة بلاغًا يفيد انقلاب سيارة نقل محملة بالأسفلت المستخدم في تمهيد الطرق بشارع قاصد كريم.

وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وكشفت المعاينة الأولية انقلاب سيارة محملة بالأسفلت نتيجة انهيار أرضي مفاجئ، يُرجح أن يكون بسبب وجود بئر صرف صحي قديم.

تفحم 3 جثث تحت الأسفلت الساخن

أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص من المارة تصادف وجودهم في موقع الحادث، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلا أنهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة متأثرين بإصابتهم.

اتهامات بالإهمال في واقعة سيارة الأسفلت

ووجهت النيابة العامة لسائق السيارة ويدعي "عبده .أ" محبوس، و"محمد.ع" مسئول شركة المقاولات المتعاقدة مع المحافظة مخلى سبيله بكفالة على ذمة القضية، اتهامات بالإهمال والتقصير في أداء العمل المناط لهم وتعريض حياة الأبرياء للخطر والموت.

مفاجأة في تحقيقات النيابة

وتبين من التحقيقات أن السائق السيارة يحمل رخصة خاصة لا تؤهله لقيادة سيارات النقل الثقيل، والشركة المنفذة للأعمال، متعاقدة من الباطن مع الشركة الأم المتعاقدة مع محافظة الاسكندرية، ولم تراع إجراءات السلامة المهنية أثناء العمل، ما يعد إهمال جسيم وتقصير في العمل ومخالفات إدارية.

تقرير الطب الشرعي صادم

وتسلمت النيابة العامة تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجني عليهم والذى خلص إلى أن جثامين الضحايا في حالة تفحم بكل الجسم وأدى ذلك إلى تشوه الملامح وانقباض عضلات الأطراف وذلك نتيجة سقوط البلك "الزفت" الساخن على كل الجسم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنح الدخيلة لمحاكمتهما.