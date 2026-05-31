مأساة على طريق السد العالي.. وفاة شخص وإصابة آخر إثر تصادم مروع بأسوان

كتب : إيهاب عمران

12:07 م 31/05/2026

الاسعاف

شهد طريق السد العالي شرق بمدينة أسوان، اليوم الأحد، حادث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث بأسوان

تلقى اللواء عبدالله عصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على طريق السد العالي شرق، بعد اصطدام سيارة نقل بمركبة توك توك أثناء سيرهما في الاتجاه القادم من منطقة السد العالي شرق.

نقل المصاب إلى المستشفى

وأسفر الحادث عن وفاة شخص يدعى أحمد بكر في موقع الحادث، فيما أُصيب نصر إسماعيل بإصابات متفرقة، وتم نقله إلى مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

التحقيقات جارية

انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما أُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

أسوان حادث مروري النيابة العامة

