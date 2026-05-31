يبحث العديد من الجمهور عن عودة فروع البنوك إلى العمل اليوم بعد انتهاء رابع أيام عيد الأضحى أمس السبت، أم استمرار تعطيل العمل بها مثل باقي المصالح الحكومية.

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بفروع البنوك اليوم الأحد ضمن إجازة عيد الأضحى التي تمتد 6 أيام متواصلة من الثلاثاء الماضي حتى اليوم، على أن تعود للعمل غدًا الاثنين في المواعيد الرسمية، وهو ما يتوافق مع قرار مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

تفتح البنوك أبوابها للعمل غدًا أمام الجمهور من الساعة 8:30 صباحًا إلى الساعة 3 عصرًا، فيما تبدأ المواعيد الرسمية للموظفين من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 4 عصرًا يوميًا، باستثناء يومي العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، والإجازات والمناسبات الرسمية.

قامت البنوك خلال إجازة العيد بتكثيف دوريات تغذية ماكينات الصراف الآلي بكامل طاقتها القصوى لتلبية طلبات العملاء من السحب، ومواجهة شكاوى نقص السيولة.