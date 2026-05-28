تشهد شواطئ محافظة جنوب سيناء ومناطق العيون الكبريتية بها إقبالًا كبيرًا من المواطنين والزوار خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، للاستمتاع بالمياه الصافية والأجواء الطبيعية التي تشتهر بها المحافظة.

ورفعت الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ القصوى، مع تكثيف الحملات الأمنية وتمركز سيارات الإسعاف بالقرب من الشواطئ، لضمان سلامة المواطنين خلال الاحتفالات.

إقبال كبير على شواطئ جنوب سيناء في العيد

وشهدت الحدائق العامة بمدينة الطور ومدن المحافظة المختلفة إقبالًا ملحوظًا من الأسر والمواطنين، وسط استمرار أعمال النظافة اليومية ورش الحدائق بالتنسيق مع مديرية الصحة، لضمان خلوها من الحشرات الناقلة للأمراض.

خدمات الشواطئ بأسعار رمزية

وقال علي حمادة، رئيس مدينة الطور، إن الشواطئ السبعة بالمدينة تستقبل المواطنين مجانًا، مع توفير الخدمات بأسعار رمزية لا تتجاوز 10 جنيهات للكرسي.

وأوضح أن كل شاطئ يشهد تمركز اثنين من المنقذين، مع منع نزول المواطنين إلى البحر في حالة عدم وجود فرق إنقاذ، حفاظًا على سلامتهم.

لافتات تحذيرية لحماية المواطنين

وأكد رئيس المدينة أنه جرى وضع لافتات تحذيرية بالمناطق الخطرة على الشواطئ، إلى جانب تحديد المسافات الآمنة داخل البحر بعلامات واضحة، لمنع تعرض المواطنين لأي مخاطر أثناء السباحة.

إقبال متزايد على حمام موسى

وأشار رئيس مدينة الطور إلى أن منطقة واحة حمام موسى السياحية تشهد إقبالًا متزايدًا من المواطنين والزوار، حيث تبلغ رسوم الدخول 10 جنيهات للفرد و20 جنيهًا للأسرة.

وأوضح أن أعمال النظافة والتطهير داخل الحمامات تُجرى يوميًا خلال ساعات المساء، استعدادًا لاستقبال الزوار في اليوم التالي.

زوار: حمام موسى يجمع بين الهدوء والعلاج الطبيعي

وقالت فاتن حسن، إحدى زائرات منطقة حمام موسى، إنها جاءت من القاهرة للاستمتاع بالأجواء الهادئة والطبيعة الخلابة التي تتمتع بها المنطقة، مؤكدة أنها من أبرز المقاصد السياحية الاستشفائية والدينية بجنوب سيناء.

وأضافت أن المياه الكبريتية بالمنطقة تساعد في علاج العديد من الأمراض الجلدية والروماتيزمية، فضلًا عن الأجواء الروحانية التي تدفعها لزيارة المكان أكثر من مرة سنويًا.

30 رحلة سياحية يوميًا إلى رأس سدر

ومن جانبه، قال حسني راشد، رئيس مدينة رأس سدر، إن المدينة تستقبل يوميًا أكثر من 30 رحلة سياحية قادمة من مختلف المحافظات خلال إجازة عيد الأضحى.

وأكد أن نسب الإشغال داخل القرى السياحية بلغت 100%، مع استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى بالتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين الزوار.

العين الكبريتية تجذب الزوار في رأس سدر

وأوضح رئيس المدينة أن منطقة العين الكبريتية بوادي عسل تشهد إقبالًا كبيرًا من الزوار، الذين يحرصون على إدراجها ضمن برامجهم السياحية اليومية للاستفادة من خصائصها العلاجية.

وأشار إلى أن المياه الكبريتية تخرج من باطن الأرض بدرجات حرارة مرتفعة تصل إلى 200 درجة مئوية، قبل أن تستقر داخل منخفض طبيعي يمثل حمام سباحة دافئًا، وتبلغ كمية المياه المتدفقة منه نحو 20 مترًا مكعبًا يوميًا.

فوائد علاجية للمياه الكبريتية

وأكد رئيس مدينة رأس سدر أن الدراسات أثبتت فاعلية المياه الكبريتية في علاج أمراض الجهاز العضلي الهيكلي والأمراض الروماتيزمية وبعض الأمراض الجلدية، ما يجعل المنطقة من أبرز المقاصد السياحية العلاجية بجنوب سيناء.