أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، نجاح منظومة العمل التي نفذتها مديرية الطب البيطري خلال فترة عيد الأضحى، والتي تضمنت الإشراف الكامل على أعمال الذبح داخل المجازر الحكومية، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال بيع اللحوم، بما ساهم في حماية صحة المواطنين وضمان توفير غذاء آمن بمختلف أنحاء المحافظة.

نشاط مكثف بالمجازر الحكومية

أوضح المحافظ أن المجازر الحكومية شهدت نشاطًا مكثفًا خلال أيام العيد، حيث تم ذبح 655 أضحية تحت إشراف بيطري دقيق، في إطار منظومة متكاملة هدفت إلى ضمان سلامة اللحوم، والحد من انتشار الأمراض المشتركة، فضلًا عن التصدي للممارسات العشوائية التي قد تؤثر سلبًا على الصحة العامة والبيئة.

زيادة وعي المواطنين بأهمية الذبح الآمن

وأشار علوان إلى أن زيادة الإقبال على الذبح داخل المجازر الحكومية يعكس تنامي وعي المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية، مؤكدًا أن الذبح داخل المجازر المعتمدة يعزز الأمن الغذائي، ويحافظ على البيئة، ويضمن خضوع الأضاحي للكشف البيطري وفق الاشتراطات المقررة.

إشادة بجهود الفرق البيطرية

وأشاد محافظ أسيوط بجهود مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور جمال سيد، وجميع العاملين بها، خاصة أطباء المجازر، الذين واصلوا أداء مهامهم بكفاءة طوال أيام العيد، مؤكدًا أن الحملات الرقابية والتوعوية المصاحبة أسهمت في رفع الوعي المجتمعي وتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات المقدمة.

استمرار الدعم لحماية الصحة العامة

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على استمرار دعم المحافظة لجهود مديرية الطب البيطري في مجال الرقابة والتوعية، بما يسهم في حماية الصحة العامة والحفاظ على البيئة، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، تنفيذًا لتوجيهات الدولة لتحسين جودة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.