وفاة طفل بعد ابتلاع حبة فول سوداني بالدقهلية



توفي طفل عمره عام واحد إثر اختناق ناتج عن ابتلاع حبة فول سوداني، تسببت في انسداد بمجرى التنفس، وذلك إثر نقله إلى مستشفى المنزلة العام لتلقي الرعاية الطبية.

وتلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنزلة العام بوصول الطفل طاهر محمد السيد خليفة، البالغ من العمر عامًا واحدًا، مصابًا بفشل في التنفس نتيجة ادعاء تناوله حبة فول سوداني.

وانتقل ضباط مباحث مركز المنزلة إلى المستشفى للوقوف على ملابسات الواقعة، وبسؤال مرافقي الطفل أكدوا أنه ابتلع حبة فول سوداني، ما تسبب في صعوبة شديدة بالتنفس واختناقه، قبل أن يفارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وتحرر محضر بالواقعة، فيما أُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث والتحقق من الاتهامات الموجهة بشأن وجود تقصير طبي من عدمه.