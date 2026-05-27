كثّفت مديرية الشؤون الصحية بجنوب سيناء جهودها لتأمين ساحات ومساجد صلاة عيد الأضحى المبارك بجميع مدن المحافظة، لضمان تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين والزائرين، وذلك في إطار خطة التأمين الطبي الشاملة خلال احتفالات العيد.

الدفع بالفرق الطبية والطوارئ بالمحافظات



قال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى الدفع بالفرق الطبية وفرق الطوارئ والتأمين الطبي بمحيط ساحات الصلاة والمساجد الكبرى، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات والمنشآت الصحية على مستوى المحافظة.

مشاركة فرق التوعية والتواصل المجتمعي



وأوضح وكيل الوزارة أن فعاليات التأمين الطبي خلال أول أيام العيد تضمنت مشاركة فرق التوعية والتواصل المجتمعي وتنمية الأسرة والمبادرات الرئاسية، بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين والتعريف بالخدمات والمبادرات الصحية المقدمة من وزارة الصحة والسكان.

حملات تثقيفية وخدمات وقائية للمواطنين



وأشار إلى أن فرق التوعية تنفذ حملات تثقيفية حول سبل الوقاية من الأمراض وأهمية اتباع العادات الصحية السليمة خلال إجازة العيد، إلى جانب نشر رسائل توعوية للحفاظ على الصحة العامة.

كما تشارك فرق تنمية الأسرة عبر العيادات والسيارات المتنقلة في تقديم خدمات تنظيم الأسرة والمشورة الطبية، إضافة إلى توقيع الكشف الطبي على المواطنين بواسطة فرق مدربة، بما يسهم في وصول الخدمات إلى أكبر عدد من المستفيدين.

خدمات المبادرات الرئاسية والكشف المبكر



وأضاف أن فرق المبادرات الرئاسية تواصل تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وغير السارية، من خلال قياس ضغط الدم والسكر والدهون الثلاثية، مع توعية المواطنين بآليات الاستفادة من الخدمات الصحية المتاحة بجميع المنشآت الطبية.

استمرار رفع درجة الاستعداد خلال العيد



وأكد استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى طوال فترة عيد الأضحى المبارك، مع متابعة انتشار فرق التأمين الطبي بجميع المدن والتجمعات، والتأكد من جاهزية المستشفيات وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأطقم العمل، لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين والزائرين.