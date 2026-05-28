ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية شخصًا متهمًا بقتل طليقته بمنطقة العامرية غرب المحافظة، عقب نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية تتعلق بحضانة ابنتهما.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين، والعثور على جثمان سيدة بمكان البلاغ بدائرة قسم شرطة العامرية أول.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية برفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط المكان، وبدأت الجهات المختصة في تفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة.

طعنات قاتلة بسبب خلافات الحضانة

وكشفت المعاينة الأولية أن المشاجرة نشبت بين رجل وسيدة، تبين أنهما منفصلان منذ نحو 5 سنوات، مع استمرار خلافات بينهما حول حضانة طفلتهما.

وتطور الخلاف إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بطعن المجني عليها بسلاح أبيض، ما أسفر عن وفاتها في الحال متأثرة بإصابتها قبل وصول الإسعاف.

ضبط المتهم واعترافه

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وقدم اعترافًا تفصيليًا حول ملابسات المشاجرة وتعديه على المجني عليها.

جرى تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثمان إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف جهات التحقيق، التي تتولى مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.