عثر أهالي قرية نقاليفة التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، على جثة شخص في العقد الرابع من العمر، ملقاة على جانب الطريق، وبها آثار اعتداء، في ظروف غامضة.

إخطار الأجهزة الأمنية

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد فؤاد، مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بالعثور على جثة شخص بطريق نقاليفة، دون العثور بحوزته على أي أوراق ثبوتية أو هاتف محمول يمكن من خلاله التعرف على هويته.

فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة

وعلى الفور، شكل العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، فريق بحث بقيادة الرائد علي أبو جليل، رئيس مباحث مركز سنورس، لتحديد هوية القتيل وكشف ملابسات الواقعة ودوافعها، إلى جانب فحص كاميرات المراقبة بمداخل ومخارج القرية.

معاينة النيابة ونقل الجثة

وقام فريق من نيابة مركز سنورس بمناظرة الجثة وبيان ما بها من إصابات، وقررت النيابة نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي.

كما كلفت النيابة العامة مباحث المركز بسرعة إجراء التحريات اللازمة، وضبط الجناة، ومباشرة التحقيقات في الواقعة.