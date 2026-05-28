قبل أقل من 72 ساعة، كانت "إيمان"، ربة منزل وأم لأطفال، تستعد لقضاء عيد الأضحى وسط أسرتها بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، بعدما جاءت من محل إقامتها بمحافظة القليوبية لزيارة والدتها وشقيقها، دون أن يتوقع أحد أن تلك الزيارة ستكون الأخيرة في حياتها.

وفي مساء يوم الواقعة، خرجت السيدة من منزل أسرتها بعد إبلاغهم بأنها ستشتري بعض الاحتياجات، ورغم اعتراض الأسرة بسبب تأخر الوقت، أصرت على الخروج بمفردها، قبل أن تختفي بشكل مفاجئ.

تفاصيل العثور على جثمان إيمان قرب المقابر

ومع مرور الساعات، بدأت أسرتها رحلة بحث واسعة بين الأقارب والشوارع المحيطة، حتى تلقوا نبأ العثور على سيدة مصابة بطلق ناري بالقرب من مقابر القرية، وجرى نقلها إلى مستشفى قويسنا.

وتوجه أفراد الأسرة إلى المستشفى، لتكون الصدمة الكبرى بعدما تبين أن الجثمان يعود لـ"إيمان"، وسط حالة من الحزن والانهيار بين أسرتها وأقاربها.

كاميرات المراقبة تكشف خط سير الضحية

بلاغ العثور على الجثمان دفع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية إلى تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة، وبفحص كاميرات المراقبة وتتبع خط سير المجني عليها، تبين أنها استقلت سيارة ربع نقل عقب خروجها من منزل أسرتها، ليتم تحديد السيارة وضبط قائدها.

وأدلى السائق باعترافات أمام جهات التحقيق، قال خلالها إن المجني عليها كانت برفقته داخل السيارة، وأثناء توقفهما بطريق زراعي فوجئا بشخص مسلح يحاول إنزالهما تحت تهديد السلاح.

وأضاف السائق، بحسب التحقيقات، أنه فر هاربًا خوفًا على حياته، قبل أن يسمع صوت إطلاق نار، ثم عاد لاحقًا ليكتشف مقتل السيدة، فقام بإلقاء الجثمان بالقرب من المقابر خشية اتهامه في القضية.

الداخلية: المتهم عنصر شديد الخطورة

وكشفت تحريات فريق البحث أن المتهم عنصر جنائي شديد الخطورة، سبق اتهامه في قضايا قتل عمد ومخدرات وسلاح وسرقة بالإكراه.

ووفق بيان صادر عن وزارة الداخلية، تم تحديد مكان اختباء المتهم بمنطقة التبين بالقاهرة، وخلال استهدافه أطلق أعيرة نارية تجاه القوات، ما دفعها للتعامل معه، وأسفر ذلك عن مصرعه.

كما عثرت القوات بحوزته على بندقية آلية وكمية من الطلقات، قالت الوزارة إنها السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.

زوج الضحية: "أنا واثق في زوجتي"

وفي تصريحات لـ مصراوي، أكد زوج المجني عليها ثقته الكاملة في زوجته، مشددًا على أنه لا يشكك في سلوكها أو أخلاقها.

وقال الزوج: "إيمان زوجة شريفة ومحترمة جدًا، وربنا يعوض عليا، ولو فيه حاجة غلط هتكون في كلام السائق نفسه".

وأضاف: "أنا نفسي أعرف أقوال السائق بالنص، ووارد تكون ركبت العربية لأي سبب تاني الله أعلم بيه".

واختتم حديثه بكلمات مؤثرة قائلاً: "لله ما أعطى ولله ما أخذ، أنا ماليش أعداء ولا خصومات مع حد، ومسامح زوجتي وبدعيلها ربنا يرحمها ويبدلها دارًا خيرًا من دارها".

