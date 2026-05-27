كشفت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن إجمالي المواطنين الذين استقبلتهم الهيئات الشبابية والرياضية لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم الأربعاء، بلغ نحو 150 ألف مصلٍ.

وشهدت الساحات والملاعب داخل مراكز الشباب والأندية ومراكز التنمية الشبابية إقبالًا كثيفًا، وسط أجواء احتفالية بقدوم عيد الأضحى المبارك.

تنظيم محكم وجاهزية كاملة للساحات



تابعت المديرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم فتح أبواب الهيئات أمام المصلين، مع التأكد من جاهزيتها الكاملة لتوفير سبل الراحة والتنظيم والأمان.

وحرصت الفرق الميدانية على المرور المستمر لضمان خروج الاحتفالات بصورة حضارية، مع تنفيذ أعمال النظافة والتجهيز اللازم لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي توافدت على الساحات بمختلف أحياء المحافظة.

فعاليات مبادرة “العيد أحلى بمراكز الشباب”



تزامن هذا الإقبال مع تنفيذ عدد من الأنشطة الترفيهية والفعاليات المخصصة للأطفال والشباب ضمن مبادرة “العيد أحلى بمراكز الشباب”.

وشاركت جميع الهيئات في استقبال المواطنين، بهدف تعزيز الدور المجتمعي لمراكز الشباب ونشر أجواء البهجة والسرور، وتحويل هذه المنشآت إلى مراكز إشعاع خدمي وحضاري خلال فترة الإجازة.

توجيهات وزارية لدعم المشاركة المجتمعية



يأتي التوسع في استقبال المصلين تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بتعزيز دور الهيئات الرياضية في المناسبات الدينية والوطنية.

استمرار المتابعة الميدانية



وأكدت الدكتورة صفاء الشريف أن المديرية وفرت كافة إمكاناتها لخدمة المصلين والزوار، مع استمرار عمل غرف العمليات لمتابعة الموقف الميداني وضمان تقديم الخدمات بالشكل اللائق طوال أيام عيد الأضحى المبارك.