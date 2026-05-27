شاركت الفنانة إنجي وجدان صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، لاقت تفاعلا واسعا من جمهورها، بعدما ظهرت بإطلالة أبرزت خسارة ملحوظة في وزنها.

ظهرت إنجي بفستان أنيق باللون البيج، واعتمدت إطلالة بسيطة بدون مكياج، وعلقت قائلة: "عيد سعيد للجميع، إنتي حلوة زي مانتي".

تعليقات الجمهور على الصور

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت أبرز التعليقات: "ما شاء الله كنتِ جميلة وبقيتِ أجمل، بس قوليلي إزاي؟"، "خسيتي إزاي؟"، "ما شاء الله عليكي خسيتي أوي"، "برافو عليكي"، و"بقيتي خطيرة، شبه منى هلا، فكرتك منى هلا والله".

آخر أعمال إنجي وجدان

يعد فيلم "جبل الحريم" من آخر أعمال إنجي وجدان، وهو بطولة وفاء عامر، وآيتن عامر، ونهال عنبر، ونسرين أمين، ونانسي صلاح، وأميرة العايدي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف فتحي الجندي، وإخراج حسام سلامة.

كما حققت إنجي وجدان نجاحا من خلال برنامج "يلا نتكلم"، الذي يقدم محتوى تربويا يستهدف تقديم نصائح للآباء والأمهات حول كيفية التعامل مع أبنائهم، بمشاركة عدد من نجوم الدراما والخبراء المتخصصين.

