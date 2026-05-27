مأساة بالمنيا.. غرق شاب بترعة الإبراهيمية في أول أيام عيد الأضحى

كتب : جمال محمد

01:49 م 27/05/2026

لقي شاب مصرعه غرقًا، صباح اليوم الأربعاء، إثر قيامه بالسباحة في ترعة الإبراهيمية بمدينة المنيا، خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، وجارٍ العمل على انتشال جثمانه.

تلقي البلاغ وتحرك الأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوجود غريق داخل مجرى ترعة الإبراهيمية بمدينة المنيا، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وسط محاولات من الأهالي للبحث عنه.

الدفع بفرق الإنقاذ النهري

تم الدفع بعدد من فرق الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، لتمشيط المنطقة والبحث عن الجثمان ومحاولة انتشاله من مياه الترعة.

التحريات الأولية وملابسات الحادث

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الشاب كان يسبح في مياه الترعة هربًا من ارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى غرقه، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

