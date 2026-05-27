غادر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، القاهرة، ظهر الأربعاء، متوجهًا إلى العاصمة السعودية الرياض.

جاء ذلك بعد أن أدى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد الرحمن الرحيم، بالعاصمة الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تقدم بخالص التهنئة إلى الرَّئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، وإلى الأمتين العربيَّة والإسلاميَّة: ملوكًا ورؤساءَ وأُمراءَ وشعوبًا، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أنْ يعيدَه علينا وعلى الإنسانيَّةِ جمعاء بالخيرِ واليُمن والبركات، وأنْ ينعمَ على العالمِ بالأمن والسَّلام والاستقرار.

وتضرع شيخ الأزهر بالدعاء إلى المولى -عز وجل -في هذه الأيام المباركة -أنْ يَحفظَ أُمَّتنا العربيَّة والإسلاميَّة ويحميها من كلِّ سوءٍ ومكروه، وأن يحقنَ دماءَها، ويؤلِّف بين قلوبِ أبنائها، ويُوحِّد صفوفِهم، وأن يُجنِّبها الفِتَنَ ما ظهر منها وما بطن، وألَّا يجعل بأسها بينها، وأن يُجنِّب العالمَ نيران الحروب ودمار الصِّراعات، وأنْ يُعيدَ هذه المناسبة المباركة على الإنسانيَّةِ جمعاء بالأمنِ والأمان، إنَّه سبحانه وليُّ ذلك والقادرُ عليه.