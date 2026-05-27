كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار، عن استعدادات الوزارة المكثفة لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك 2026، من خلال حزمة من الإجراءات التنظيمية والرقابية، في ظل توقعات بزيادة ملحوظة في حركة السياحة الداخلية خلال إجازة العيد.

غرفة عمليات لمتابعة المنشآت السياحية خلال إجازة عيد الأضحى

أوضح "المصدر" في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الوزارة تعتزم تشكيل غرفة عمليات داخل الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، تعمل طوال أيام عيد الأضحى 2026، بهدف متابعة الأوضاع داخل المنشآت السياحية، ورصد أي شكاوى أو مخالفات ربما ترد من المواطنين أو الزائرين، والتعامل معها بشكل فوري.

وأشار إلى أن إجازة عيد الأضحى تبدأ من الثلاثاء 26 مايو حتى الأحد 31 مايو 2026، وتشمل جميع موظفي القطاع العام والوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال العام، إذ يحصل العاملون على عطلة رسمية كاملة الأجر، بما يتيح فرصة مناسبة للمواطنين للاحتفال بالعيد.

تعزيز الرقابة على جودة الخدمات السياحية خلال العيد

أضاف "المصدر" أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار، وحرصها على متابعة مستوى الخدمات السياحية المقدمة للجمهور خلال عيد الأضحى، والتأكد من التزام المنشآت السياحية بالضوابط المنظمة للعمل، بما يضمن تقديم خدمات مناسبة للمواطنين خلال فترة الإجازة.

وأكد أن الهدف هو رفع كفاءة الخدمة داخل المنشآت السياحية المختلفة، وضمان انتظام العمل خلال موسم يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين على المقاصد السياحية.

اهتمام خاص بالسلامة الصحية داخل المنشآت السياحية

أشار المصدر المسؤول إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بملف السلامة الصحية داخل المنشآت السياحية خلال إجازة عيد الأضحى 2026، خاصة مع زيادة الإقبال على الفنادق والمطاعم والمناطق السياحية، موضحًا أنه يتم التأكد من الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية المعتمدة حفاظًا على سلامة المواطنين والعاملين.

وأكد أن الوزارة تعمل بالتوازي مع غرفة العمليات على تكثيف أعمال التفتيش الميداني خلال عيد الأضحى، من خلال لجان متابعة دورية يتم الدفع بها إلى مختلف المحافظات لمراجعة أوضاع المنشآت السياحية.

وأوضح أن هذه اللجان تتولى متابعة التزام الفنادق والمطاعم والكافيتريات بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية، إضافة إلى تقييم مستوى الخدمات المقدمة، بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمة السياحية.

إجراءات قانونية صارمة وسرعة في التعامل مع الشكاوى

لفت "المصدر" إلى أنه في حال رصد أي مخالفات خلال إجازة العيد، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فورًا وفقًا للقواعد المنظمة لعمل المنشآت السياحية، في إطار فرض الانضباط داخل القطاع.

وشدد على أن الوزارة تستهدف ضمان تقديم خدمات سياحية جيدة خلال عيد الأضحى، مع سرعة التعامل مع الشكاوى الواردة عبر غرفة العمليات، بما يحقق الانضباط ورفع مستوى الخدمة.

توقعات بزيادة الإقبال على المقاصد السياحية في عيد الأضحى

أكد المصدر المسؤول على أن هذه الإجراءات تأتي في ظل توقعات بزيادة حركة السياحة الداخلية خلال إجازة عيد الأضحى 2026، إذ يتوجه المواطنون إلى المدن الساحلية والمناطق الترفيهية والمقاصد السياحية المختلفة للاستمتاع بالعطلة.

وأوضح "المصدر " في سياق متصل، أن الوزارة شكلت غرفة عمليات مركزية من ممثلي الإدارة المركزية لشركات السياحة، تعمل على مدار الساعة طوال فترة إجازة عيد الأضحى في إطار الدور الرقابي والتنظيمي للوزارة.

وأشار إلى أن غرفة العمليات تتولى تلقي ومتابعة أي شكاوى أو استفسارات من المواطنين والسائحين الأجانب، والتعامل معها فورًا بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات السياحية خلال فترة العيد.

متابعة الحجاج والتنسيق مع بعثات الوزارة بالخارج

أوضح المصدر أن غرفة العمليات تتابع أيضًا أوضاع الحجاج المصريين خلال أداء مناسك الحج 2026، مع التنسيق المستمر مع لجان الوزارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة لتقديم الدعم اللازم لهم وضمان أداء المناسك بسهولة ويسر.

وأكد أن الوزارة تكثف استعداداتها خلال موسم العيد من خلال متابعة التزام شركات السياحة بتنفيذ البرامج المعتمدة، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للسائحين، مع متابعة لحظية لحجوزات القادمين إلى مصر، والتنسيق مع الجهات المعنية والطيران لمواجهة أي مستجدات.

قنوات تواصل لتلقي الشكاوى على مدار الساعة

اختتم "المصدر" بالإشارة إلى أن الوزارة خصصت عدة قنوات للتواصل مع المواطنين والسائحين على مدار الساعة، تشمل: التواصل عبر الخط الساخن للوزارة (19654) ، أو من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع غرفة عمليات الإدارة المركزية لشركات السياحة عبر رقم الهاتف 01550008630 أو البريد الإلكتروني [email protected] .