تبدأ من 10 جنيهات.. أسعار تذاكر المونوريل في عيد الأضحى 2026

كتب : محمد نصار

02:48 م 27/05/2026

المونوريل في مصر

تطبق وزارة النقل تخفيضات بنسبة 50% على أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل خلال وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى 2026.

تخفيض 50% على تذاكر المونوريل

بدأت وزارة النقل، من الجمعة 15 مايو 2026، تقديم خصم بنسبة 50% على قيمة التذكرة الكاملة لركاب المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل، وذلك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وأيام العطلات الرسمية، لمدة ثلاثة أشهر.

أسعار تذاكر المونوريل خلال عيد الأضحى 2026

- منطقة واحدة (5 محطات): 10 جنيهات.
- منطقتان (10 محطات): 20 جنيهًا.
- ثلاث مناطق (15 محطة): 30 جنيهًا.
- أربع مناطق (أكثر من 15 محطة): 40 جنيهًا.

نصف تذكرة المونوريل

أوضحت الوزارة ثبات قيمة نصف التذكرة المخصصة لكبار السن فوق 60 عامًا وذوي الهمم، بالإضافة إلى استمرار أسعار جميع أنواع الاشتراكات (الأسبوعية، الشهرية، والربع سنوية) دون تغيير.

اشتراكات مونوريل شرق النيل

أكدت الوزارة، أنه تم تحديد أسعار الاشتراكات بما يضمن وصول نسبة الخصم إلى 50% من قيمة التذكرة، لتصبح تكلفة الاشتراك أقل بكثير مقارنة بوسائل المواصلات البديلة.

