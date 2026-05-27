ما الذي يحدث لجسمك عند تناول الكلاوي والكبدة صباحا؟

كتب : أسماء العمدة

01:30 م 27/05/2026

يحرص كثير من الأشخاص على تناول الكبدة والكلاوي في وجبة الإفطار، باعتبارهما من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة للجسم، لكن الإفراط في تناولهما قد يسبب بعض المشكلات الصحية، خاصة لمرضى القلب والكوليسترول.

وفي هذا السياق، أوضح أحمد صلاح اخصائي التغذية العلاجية، أن الكبدة والكلاوي تحتويان على نسب مرتفعة من البروتين والحديد والفيتامينات، ما يمنح الجسم طاقة كبيرة ويساعد في مقاومة الأنيميا، إلا أن تناولهما صباحا بشكل متكرر قد لا يكون مناسبا لبعض الفئات.

وأشار إلى أن الكبدة تعد من أفضل المصادر الغنية بفيتامين B12 والحديد، وهو ما يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحسين وظائف المخ وزيادة التركيز خلال اليوم، كما تمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة.

أما الكلاوي، فتحتوي على نسبة عالية من البروتينات والمعادن المهمة، لكنها في الوقت نفسه قد تكون غنية بالكوليسترول والدهون، ما قد يشكل خطرًا على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب.

وأكد في تصريحاته لـ"مصراوي"، أن تناول هذه الأطعمة بكميات معتدلة لا يسبب ضررًا للأشخاص الأصحاء، بشرط طهيها بطريقة صحية والابتعاد عن الدهون والزيوت الزائدة، مع ضرورة عدم الإفراط في تناولها أكثر من مرة أو مرتين أسبوعيًا.

ونصح بضرورة التوازن في النظام الغذائي، والإكثار من الخضروات وشرب المياه، لتجنب أي آثار سلبية قد تنتج عن الإفراط في تناول اللحوم والأعضاء الحيوانية.

