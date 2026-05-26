كشف أحد أقارب الفتاتين "يسرا" و"يمنى" عن تطورات جديدة في القضية التي صدر فيها حكم بحبسهما لمدة ثلاث سنوات، على خلفية اتهامهما بتزوير محرر رسمي خاص بمفردات راتب والدهما واستخدامه في دعاوى النفقة أمام محكمة الأسرة.

امتحانات يسرا داخل محبسها

أوضح المصدر لـ"مصراوي": أنه تقرر عقد امتحان الفصل الدراسي الثاني للطالبة يسرا، المقيدة بالفرقة الرابعة بكلية التجارة، داخل لجنة خاصة بمحبسها يوم 2 يونيو المقبل، مؤكدًا أن الأسرة حرصت على استكمال مسيرتها التعليمية رغم ظروف الحبس.

دعم أسري وأكاديمي

أشار إلى أن والدة الفتاتين دعمت ابنتيها وسعت لإنهاء الإجراءات الخاصة بالامتحانات، كما حرص أعضاء هيئة التدريس على تقديم الدعم المعنوي ليسرا، تقديرًا لتفوقها الدراسي.

نفي سفر الأم خارج البلاد

نفى ما تردد بشأن سفر والدة الفتاتين خارج مصر، مؤكدًا تواجدها في محافظة أسيوط لمساندة ابنتيها، والعمل على تجاوز الأزمة الحالية.

استعداد يمنى لامتحانات الثانوية

لفت إلى أن الطالبة يمنى تواصل مذاكرتها داخل محبسها، استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة المقررة في يونيو، في ظل توفير أجواء تساعدها على التحصيل الدراسي.

ظروف الحبس ومواصلة الدراسة

أوضح أن فترة الحبس وضعت الفتاتين في عزلة نسبية ساعدتهما على التركيز في الدراسة، مع متابعة والدتهما لما يستجد من المحاضرات والمواد العلمية.

إجراءات الامتحانات والاستئناف

من جانبه، أكد المستشار القانوني مجدي محمد كريم، محامي الشقيقتين، الانتهاء من الإجراءات الخاصة بعقد الامتحانات، مشيرًا إلى تحديد جلسة 7 يونيو المقبل لنظر الاستئناف أمام محكمة الجنايات المستأنفة بأسيوط.

موقف الدفاع في القضية

أوضح محامي الدفاع أنه سيقدم دفوعه القانونية خلال الجلسة المقبلة، مؤكدًا ما وصفه بانتفاء القصد الجنائي وفقًا لأوراق القضية وتحريات الجهات المختصة.

مناشدة لحل الأزمة

وجه الدفاع مناشدة لوالد الفتاتين للحضور أمام المحكمة والتنازل عن الشق المدني، في محاولة لإنهاء النزاع وغلق ملف القضية.

ترقب لقرارات المحكمة

تواصل محكمة الجنايات المستأنفة بأسيوط نظر القضية في ضوء الطعن المقدم على الحكم، وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه الجلسات المقبلة من قرارات.