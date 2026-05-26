كشفت بعثة الحج السياحي عن مفاجأة سارة لحجاج برامج الخمس نجوم هذا العام، تمثلت في ترقية شاملة لمواقع الإقامة داخل مشعر منى، من خلال تسكين جميع الحجاج البالغ عددهم نحو 6 آلاف حاج بمنطقة "مجر الكبش" المواجهة مباشرة لجسر الجمرات، والتي كانت مخصصة خلال المواسم السابقة لبرامج الحج الفاخر فقط.

وأكدت البعثة أن هذه الخطوة جاءت في إطار الحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج السياحة، دون تحميل الحجاج أو شركات السياحة أية أعباء مالية إضافية.

مخيمات جديدة.. "موقع مميز وخدمات استثنائية"

أوضحت البعثة أن المخيمات الجديدة تضم باقة متكاملة من الخدمات المتميزة، تشمل بوفيهات مفتوحة تعمل على مدار اليوم، وتقديم أكثر من 40 صنفًا غذائيًا متنوعًا، إلى جانب توفير مشروبات باردة بشكل مستمر، وأجهزة تكييف حديثة عالية الكفاءة، بما يضمن راحة الحجاج في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

كما تم تجهيز المخيمات بخرائط تفصيلية وإرشادية داخلية لتسهيل حركة الحجاج وتنقلهم والوصول السريع إلى مواقع الإقامة والخدمات المختلفة.

أحمد إبراهيم: "موقع المخيمات أمام الجمرات مباشرة"

أكد أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن اللجان المشتركة من وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة تابعت ميدانيًا تجهيزات المخيمات الجديدة، ورصدت تميز مواقعها التي تقع مباشرة أمام جسر الجمرات، بما ييسر حركة الحجاج خلال أداء المناسك.

وأشار إلى أن اللجان قامت بجولات تفقدية موسعة داخل مخيمات الخمس نجوم، للوقوف على مستوى التجهيزات والتأكد من جاهزيتها الكاملة لاستقبال الحجاج.

لجان مشتركة: "متابعة ميدانية لحظة بلحظة"

أوضح رئيس لجنة السياحة الدينية أن هناك لجانًا مشتركة من الوزارة والغرفة تتمركز داخل المخيمات على مدار الساعة، لمتابعة تنفيذ الخدمات المتفق عليها، والتدخل الفوري حال رصد أية ملاحظات أو احتياجات طارئة.

وأضاف أن بعثة الحج السياحي نفذت خلال الأيام الماضية جولات ميدانية مكثفة إلى مشعري منى وعرفات، وصلت في بعض الأيام إلى أكثر من زيارة يوميًا، لمراجعة التجهيزات النهائية وخطط تسكين الحجاج، بما يضمن تقديم موسم حج متميز وآمن لحجاج السياحة المصريين.