مصرع شاب في حادث تصادم مروع على طريق بحيرة قارون بالفيوم- صور

كتب : حسين فتحي

04:15 ص 26/05/2026
لقي شاب مصرعه، صباح الثلاثاء، في حادث تصادم مروع وقع على طريق بحيرة قارون السياحي أمام نقطة إسعاف "كحك" بمحافظة الفيوم.

تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارا يفيد بمصرع "م. ا .س"، 20 عاما، نتيحة اصطدامه بسيارة أجرة وهى واقفه أثناء سيرة بسرعة جنونية وهو يقود دراجة نارية، مما أسفر عن سقوطه على الأرض.

تم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى أبشواى المركزي، وأخطرت نيابة المركز التى تتولى التحقيق.

مصرع شاب حادث سير طريق بحيرة قارون أمن الفيوم

