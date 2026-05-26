استعدادات مكثفة قبل العيد.. الشهداء تُجهز حديقة الطفل لاستقبال الزوار (صور)

كتب : أحمد الباهي

04:00 ص 26/05/2026
    رئيس المدينة يقف على آخر تطويرات الحديقة
    تقليم النبانات في ممشى الحديقة
    تهذيب الأشجار بحديقة الطفل بالشهداء
    مدينة الشهداء تستعد لاستقبال عيد الأضحى

تواصل الوحدة المحلية بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية أعمال التجهيز والتطوير لحديقة الطفل، استعدادًا لاستقبال المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة المتنزهات العامة.

أعمال نظافة وتهذيب الأشجار داخل الحديقة

تابع محمد الزرقاني، رئيس مركز ومدينة الشهداء، أعمال تنظيف وتهذيب الأشجار داخل حديقة الطفل بالجزيرة الوسطى، إلى جانب رفع المخلفات وتحسين المظهر العام للحديقة، بما يضمن استقبالًا لائقًا للأسر والأطفال خلال أيام العيد.

تجهيزات متكاملة لاستقبال الأطفال والأسر

وتواصل الوحدة المحلية أعمال رفع كفاءة الحديقة وتجهيزها بشكل كامل، ضمن خطة المحافظة لتطوير الحدائق والمتنزهات قبل العيد، بهدف توفير أماكن آمنة ومناسبة للترفيه والتنزه.

حديقة الطفل.. أحد أبرز مشروعات التطوير بالمدينة

وتُعد حديقة الطفل بمدينة الشهداء من أبرز مشروعات التطوير والتجميل خلال الفترة الأخيرة، حيث تم تنفيذها ضمن مشروعات تطوير الجزيرة الوسطى بطريق النصر، وتضم ألعابًا مخصصة للأطفال داخل مساحة آمنة ومغلقة.

تنفيذ توجيهات محافظة المنوفية

وتأتي هذه الأعمال تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بضرورة الانتهاء من تجهيز الحدائق والمتنزهات العامة ورفع كفاءتها قبل عيد الأضحى، بما يسهم في إدخال البهجة على المواطنين.

عيد الأضحى حديقة الطفل المتنزهات العامة المنوفية

"سيستم الأهلي لا يغير القدر".. كيف رد زيزو عن وعد التتويج بالبطولات؟
