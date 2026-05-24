قررت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة أوراق زوج إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بعد اتهامه بقتل زوجته عمدًا داخل مسكن الزوجية، وحددت المحكمة جلسة دور الانعقاد المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد رفعت جبر، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار يوسف سعد أبو زيد، والمستشار أحمد مجدي الجندي، وبحضور محمد زيدان، وكيل النائب العام لنيابة الرمل ثان، وسكرتارية مختار عبد الحليم.

تفاصيل الواقعة داخل مسكن الزوجية

تعود وقائع القضية رقم 7044 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بقيام زوج يُدعى "ب.ر.ال" بالتعدي على زوجته "ا.ع.ب"، ربة منزل، وقتلها داخل مسكنهما بدائرة القسم.

المتهم استدرج زوجته بعد خلافات أسرية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن الخلافات الزوجية بين المتهم والمجني عليها كانت مستمرة منذ فترة، وتجددت قبل الواقعة بيوم، بعدما أصرت الزوجة على الطلاق وغادرت منزل الزوجية متوجهة إلى منزل أسرتها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم لاحق زوجته متظاهرًا بإنهاء الخلافات وعودة الهدوء بينهما، في محاولة لاستدراجها إلى منزل الزوجية، بعدما عقد العزم مسبقًا على قتلها.

عدة طعنات أودت بحياتها

أوضحت التحقيقات أنه فور عودة المجني عليها إلى المنزل وتجدد طلبها الطلاق، استشاط المتهم غضبًا، وسدد إليها عدة طعنات باستخدام سلاح أبيض "سكين"، أصابتها في أماكن متفرقة من جسدها، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها.

وبمواجهة المتهم، أقر خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة بسبب الخلافات الزوجية السابقة بينهما. وتحرر محضر بالواقعة، وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها المتقدم.