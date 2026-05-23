شهدت مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية واقعة مأساوية راح ضحيتها ميكانيكي في العقد الرابع من عمره، بعدما تعرض لعدة طعنات أودت بحياته، فيما أُصيب نجل شقيقه بإصابات بالغة، إثر اعتداء من جارهم بسبب خلافات مالية سابقة.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بمقتل "عيد سليمان"، 44 عامًا، ويعمل ميكانيكيًا، إثر إصابته بطعنات متفرقة بالجسد، وإصابة نجل شقيقه "كريم محمد"، 21 عامًا، ويعمل ميكانيكيًا أيضًا، وذلك بمنطقة شارع المتاجر بدائرة قسم شرطة بلبيس.

التحريات تكشف المتهم

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصًا يُدعى "إسلام"، 20 عامًا، عاطل، ومقيم بالمنطقة ذاتها، بسبب خلافات مالية سابقة بينه وبين المجني عليهما.

استخدام سلاح أبيض في الاعتداء

وكشفت التحريات أن المتهم اعتدى على المجني عليهما باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابة الأول بإصابات أودت بحياته، فيما أُصيب الثاني بطعنات متفرقة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

ضبط المتهم والتحقيقات

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وقررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة، كما طلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، واستكمال التحقيقات.