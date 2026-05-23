قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة رفعت درجة الاستعداد بجميع المنشآت الصحية لاستقبال عيد الأضحى، مع زيادة الأطقم الطبية.

وأوضح عبد الغفار خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على "القاهرة والناس"، أن أولى النصائح تتعلق بالاعتدال في تناول اللحوم من مصادر موثوقة.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بالذبح داخل المجازر والأماكن المخصصة، والابتعاد تماماً عن الذبح في الشوارع.

ولفت إلى أن "الذبح غير المنظم قد يعرض المواطنين لمخاطر صحية مباشرة، ووفرنا الخط الساخن 105 للطوارئ و137 للرعاية العاجلة و123 للإسعاف".

وأكد أن الوزارة تكثف الجولات الميدانية خلال العيد لمتابعة الخدمات الصحية والالتزام بالإجراءات الوقائية.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على أهمية الالتزام بالنظام الدوائي للمرضى، محذراً من التوقف أو الاضطراب في مواعيد الجرعات: "متلغبطش في النظام الدوائي في فترة العيد".