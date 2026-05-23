وسط الاحتفالات بالتتويج بلقب الدوري المصري، ظهر ثلاثي الزمالك محمود حمدي الونش ومحمد السيد وحسام عبد المجيد، واقفين على الأسوار أمام مدرجات "التالتة يمين" بجوار جماهير الفريق. مشهد قد يبدو طبيعيا في كثير من الأحيان، لاعبون يحتفلون مع جماهيرهم، لكنه كان مختلفا تماما قبل 7 أشهر.

صلح جمهور الزمالك مع نجوم الفريق

تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري ووصوله إلى نهائي الكونفدرالية -قبل الخسارة أمام اتحاد العاصمة بركلات الترجيح- أنهى العديد من الخلافات بين بعض لاعبي الفريق والجماهير.

حتى عندما أهدر حسام عبد المجيد، مدافع الفريق، ركلة جزاء في مباراة الديربي أمام الأهلي، هتفت له الجماهير في المباراة التالية: "معلش.. معلش.. العب ما يهمكش".

بدأ الخلاف مع نهاية الموسم الماضي، في إبريل، عندما هاجمت جماهير الزمالك محمود حمدي الونش عقب مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في ربع نهائي الكونفدرالية.

هجوم على الونش بعد أنباء اقترابه من الأهلي

وجاء الهجوم على الونش بعد أنباء اقتراب انتقاله إلى الأهلي، خاصة مع تأكيد توقيع أحمد سيد زيزو، نجم الفريق آنذاك، للأحمر، لتهاجمه الجماهير عقب المباراة.

ولم يستمر خلاف الونش مع جماهير الزمالك طويلا، إذ انتهى بإعلان النادي تجديد التعاقد مع قائده، ليبدأ الموسم بصفحة جديدة بين الطرفين.

وفي أكتوبر 2025، انتقل الخلاف إلى مدافع آخر، وللسبب نفسه، وهو حسام عبد المجيد، بعد انتشار أنباء عن مفاوضات الأهلي معه. وخلال إحدى مباريات الدوري، هتفت الجماهير: "حسام يا عبد المجيد.. الأهلي مش بعيد".

فضل حسام عبد المجيد التزام الصمت، بينما تباين موقف الجماهير بين الهدوء أحيانا والهجوم الحاد أحيانا أخرى. لكن مع اقتراب نهاية الموسم ووصول الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية واقترابه من حصد لقب الدوري، فضلت جماهير الأبيض دعم الفريق فقط.

فرغم الخسارة أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، هتفت الجماهير عقب المباراة: "الدوري يا زمالك.. تفضل أمجادك قدام عيني"، وحرصت على تحية اللاعبين وتحفيزهم. وفي المباراة التالية، عاد الهتاف الشهير لحسام عبد المجيد، الذي قدم موسما استثنائيا مع الأبيض.

أما اللاعب الثالث، فهو موهبة الزمالك الشابة محمد السيد. ففي البداية، ترددت أنباء عن رفضه تجديد تعاقده واقترابه بشدة من الأهلي. وخلال إحدى المباريات، شارك محمد السيد وأهدر ركلة جزاء، لتهاجمه الجماهير قائلة: "محمد السيد بيلعب ليه؟ هي تكية ولا إيه؟ طلعه بره يا عم خلي عندك دم".

ولم يعلق محمد السيد على أي شيء، واكتفى بالصمت داخل الملعب، حتى أن مدرب الفريق وقتها، فيريرا، أشاد بموقفه قائلا: "لست سعيدا بالهتاف ضد لاعب عمره 19 عاما يقدم كل ما لديه يوميا في المران، ومن الشجاعة أن يستمر في الملعب حتى نهاية المباراة".

وظلت العلاقة متوترة بينه وبين جماهير الزمالك لمدة شهرين، حتى أعلن مجلس إدارة الزمالك، في يناير الماضي، تجديد تعاقده لمدة 3 مواسم ونصف.

ومع نهاية الموسم الحالي، تغير المشهد تماما، حتى بالنسبة إلى حسام عبد المجيد، الذي لم يجدد تعاقده حتى الآن. فظهر محمد السيد بجوار قائد مشجعي الزمالك، يهتفان سويا بتتويج الفريق بالدوري.

الأمر نفسه بالنسبة لثنائي الفريق محمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد، إذ ظهرا يهتفان مع الجماهير، التي ردت التحية بالهتاف لهما عقب نهاية اللقاء.

