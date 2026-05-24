كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اقتراب التوصل إلى اتفاق بشكل كبير لإنهاء حرب إيران.

وأوضح ترامب في منشور على حسابه في منصة "تروث سوشيال"، أن المسودة بانتظار اللمسات النهائية بين إيران وأمريكا ومجموعة من الدول الفاعلة في المنطقة.

اتصالات ترامب لإنهاء حرب إيران

وأعلن ترامب، إجراء اتصالات وصفها بأنها إيجابية مع قادة المنطقة شملت الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس الإماراتي محمد بن زايد.

كما شملت المحادثات أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وزرائه محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، والوزير علي الذوادي؛ لبحث مذكرة تفاهم تخص السلام ضمن سياق مفاوضات إيران وأمريكا.

وأشار ترامب إلى أن الاتصالات الدولية ضمت أيضا المشير الباكستاني عاصم منير، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكذلك الملك الأردني عبد الله الثاني وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لضمان تنسيق المواقف بخصوص إنهاء حرب إيران بشكل نهائي.

موقف إسرائيل من اتفاق إيران وأمريكا

وأعلن ترامب عن إجراء اتصال منفصل مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن المحادثات سارت بشكل جيد.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الجوانب والتفاصيل النهائية للصفقة قيد النقاش في الوقت الحالي وسيتم الإعلان عنها في وقت قريب لإنهاء حالة التوتر بين إيران وأمريكا.

وشدد ترامب، على أن الاتفاق يتضمن العديد من العناصر المهمة وعلى رأسها فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.