وصل منذ قليل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، موقع بدء النزال الذي يجمع بين الملاكم ألكسندر أوسيك وبطل الكيك بوكسينج ريكو فيرهوفن، المقرر إقامته يوم 23 مايو الجاري أمام سفح الأهرامات.

ونشر تركي مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، ظهر خلاله وصوله منطقة الأهرامات لمتابعة النزال الذي سوف يقام بعد قليل.

نزال الملاكمة تحت سفح الأهرامات

وكتب تركي، تعليقًا: "إنها ليلة مميزة من الملاكمة... المجد سيقام في الجيزة"

وسوف يقام النزال الذي يجمع بين الملاكم ألكسندر أوسيك وبطل الكيك بوكسينج ريكو فيرهوفن، إلى جانب عدد من أبرز الملاكمين الذين سيشاركون في عدد من النزالات على هامش النزال الرئيسي بين أوسيك وفيرهوفن.

احتفال صناع وأبطال فيلم 7Dogs

احتفل تركي آل الشيخ مساء أمس الجمعة بالعرض الخاص العالمي لفيلم "7 Dogs"، استعدادا لبدء عرضه في السينمات حول العالم 27 مايو الجاري.

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي.





