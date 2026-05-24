حماية لمحدودي الدخل.. برلماني يطالب الحكومة بوقف قرار العدادات الكودية

كتب : أحمد عبدالمنعم

12:30 ص 24/05/2026

إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قرار تطبيق السعر الموحد على العدادات الكودية يثير أزمة كبيرة لدى المواطنين خاصة محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية مؤكدًا أن القرار لا يحقق العدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة "مودرن أم تي أي" مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، أن هناك مواطنين تقدموا للتصالح على مخالفات البناء منذ سنوات طويلة وما زالت طلباتهم قيد الانتظار دون حسم حتى الآن رغم التزامهم بالإجراءات المطلوبة.

وأوضح "منصور"، أن المواطن لا يجب أن يتحمل نتيجة تأخر الإجراءات الحكومية لافتًا إلى أن بعض الأسر قد تتفاجأ بارتفاع فواتير الكهرباء بشكل كبير رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة ومعاناة عدد كبير من المواطنين من أعباء المعيشة.

وأشار إلى أن أصحاب المعاشات ومستفيدي برنامج تكافل وكرامة والفئات البسيطة سيكونون الأكثر تضررًا من القرار مؤكدًا أن هناك مواطنين قد يجدون أنفسهم غير قادرين على سداد الفواتير الجديدة إذا تم تطبيق الأسعار المرتفعة عليهم.

وأكد منصور أن البرلمان يتحرك لمراجعة القرار والمطالبة بإعادة النظر فيه مشددًا على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني عند اتخاذ مثل هذه القرارات التي تمس حياة ملايين المواطنين بشكل مباشر.


