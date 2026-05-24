شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اتصال اتصال مشترك مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب وقادة عرب وإقليميين، على أهمية اغتنام الفرصة الراهنة للتوصل عبر المفاوضات إلى اتفاق شامل، مؤكدًا أن مصر لن تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتيسير هذه المفاوضات، بالتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي، شارك مساء اليوم السبت بتوقيت مصر، في اتصال تليفوني مشترك جمع قادة عدد من الدول العربية والإقليمية و رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب.

تفاصيل الاتصال الهاتفي المشترك

أضاف "الشناوي" أن الرئيس السيسي والقادة المشاركين في الاتصال جددوا تقديرهم وإشادتهم بالجهود التي يبذلها الرئيس ترامب، والأطراف المعنية في سبيل التوصل إلى اتفاق لانهاء الحرب مع إيران ولاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ودعا القادة الرئيس ترامب إلى مواصلة تلك الجهود وقيادته الحكيمة من أجل تحقيق السلم والأمن المستدامين في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن مشاركة الرئيس السيسي في الاتصال جاءت في إطار جهود مصر الرامية إلى تعزيز السلم والاستقرار الإقليميين، ودفع فرص التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام بين أمريكا وإيران، بما يُنهي حالة التوتر الراهنة ويحول دون تجدد التصعيد في المنطقة.

ضرورة استثمار النافذة الدبلوماسية المتاحة للتوصل إلى تسوية سلمية

أشار السفير محمد الشناوي، إلى أن الرئيس السيسي شدد خلال الاتصال، على أهمية وضرورة استثمار النافذة الدبلوماسية المتاحة للتوصل إلى تسوية سلمية تسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي والدولي.

ولفت متحدث الرئاسة، إلى أن الاتصال شهد نقاشًا معمقًا بين القادة والمسؤولين المشاركين حول مستجدات الوضع الإقليمي الراهن.

وأعرب الرئيس ترامب، بدوره، عن تقديره لرؤى وجهود الرئيس السيسي والقادة المشاركين، وحرصهم على تنسيق المواقف مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق السياسي القائم بين الولايات المتحدة ودول المنطقة.

أهمية الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليميين

شدد القادة المشاركون من جانبهم، على أهمية الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليميين، وبحثوا سبل تعزيز الانخراط الفعّال لاحتواء التوتر ومنع التصعيد، واتفقوا على تكثيف التشاور السياسي فيما بينهم دعمًا للجهود الدبلوماسية ومساعي استعادة السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

يذكر أن الاتصال ضم إلى جانب الرئيس السيسي، كلاً من: الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والرئيس رجب طيب إردوغان رئيس جمهورية تركيا، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، والمشير عاصم منير قائد الجيش الباكستاني.

