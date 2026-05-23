أصدر الإعلامي الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، قرارًا باستدعاء الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا الخير" المذاع على شاشة قناة النهار، إلى جانب مُعد البرنامج، وذلك على خلفية ما ورد في تقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة، بشأن الحلقة المذاعة يوم الخميس الموافق 21/5/2026، فضلًا عن الشكوى المقدمة من ضيفة البرنامج في ذات التاريخ.

أبرز تصريحات نقيب الإعلاميين بشأن الواقعة

أكد نقيب الإعلاميين، أن ضبط المشهد الإعلامي يأتي على رأس أولويات النقابة، في إطار المتابعة المستمرة لأداء الإعلاميين عبر مرصد النقابة، وتطبيق ضوابط ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني على العاملين بالمجال الإعلامي في مختلف الشعب الخمس.

وأوضح "سعده" أن النقابة تواصل جهودها في تقويم الأداء الإعلامي من خلال التدريب والتثقيف، إلى جانب التحقيق وتوقيع العقوبات في حالات مخالفة القانون أو ميثاق الشرف الإعلامي وأخلاقيات المهنة، بما يضمن الالتزام بالمسؤولية المجتمعية للإعلاميين.

تأكيد على الحرية المسؤولة للإعلام

أضاف طارق سعده، أن النقابة، في الوقت ذاته، تحرص على توفير مناخ من الحرية المسؤولة يتيح للإعلاميين أداء رسالتهم المهنية بحرية واحترافية، مع الحفاظ على حقوقهم المهنية والقانونية، والعمل على ترسيخ الدور التوعوي والتثقيفي والتنويري للإعلام.

وأشادت "النقابة" بالإجراءات التي اتخذتها شبكة قنوات النهار في إطار الرقابة والمحاسبة الذاتية بشأن المحتوى محل الرصد والشكوى، مؤكدة أن ذلك يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والمهنية تجاه المجتمع.

واختتم الدكتور طارق سعده، بيانه بالتأكيد على أن النقابة حددت موعد جلسة التحقيق، وسيتم إخطار القناة به رسميًا.

اقرأ أيضًا:

نقيب الإعلاميين: العقوبة آخر خطوة لضبط المشهد الإعلامي

نقيب الإعلاميين: ندير مواردنا ذاتيًا.. "مبنخدش ولا مليم من الدولة"