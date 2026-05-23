قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة التعدي على أب ونجله باستخدام أسلحة نارية وذخائر بمنطقة باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية، إلى جلسة الاثنين المقبل، لحضور الشهود ومناقشتهم في الواقعة.

إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة 7 متهمين في القضية إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه اتهامات لهم باستعراض القوة وحيازة أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، على خلفية خلافات عائلية تطورت إلى اعتداء مسلح.

تفاصيل أمر الإحالة في القضية

تضمن أمر الإحالة أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليه ونجله الطفل، باستخدام أسلحة نارية "فرد وبندقية خرطوش"، إلى جانب التسبب في عاهة مستديمة لهما، وإطلاق أعيرة نارية في منطقة سكنية عرضت حياة المواطنين للخطر.

قائمة المتهمين في الواقعة

شملت القضية 7 متهمين بينهم متهم هارب، بينما تم ضبط باقي المتهمين، وتنوعت الاتهامات الموجهة إليهم بين الشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، والتعدي العنيف الذي أثار الذعر بين الأهالي.

كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل الواقعة بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات عائلية، وتم ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة في الحادث، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.