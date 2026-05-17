وزير العمل ومحافظ الأقصر يسلمان عقود عمل لشباب وذوي الهمم

كتب : محمد محروس

03:04 م 17/05/2026
    وزير العمل يسلم عقد عمل لأحد الشباب
    وزير العمل ومحافظ الأقصر يبحثان التعاون
    محافظ الأقصر ووزير العمل يسلمان عقد عمل
    بعض الحضور
    أحد الشباب يتوسط وزير العمل والمحافظ

استهل وزير العمل حسن رداد ومحافظ الأقصر عبدالمطلب عمارة جولتهما بمحافظة الأقصر بتسليم عقود عمل لعدد من شباب المحافظة، بينهم عدد من ذوي الهمم، في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل لائقة ودعم دمجهم داخل سوق العمل.

دعم التشغيل والتدريب المهني

وبحث الجانبان، خلال لقاء عُقد بديوان عام محافظة الأقصر، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب المهني والتشغيل، إلى جانب دعم العمالة غير المنتظمة ونشر الوعي بالحقوق والواجبات داخل بيئة العمل.

وأكد وزير العمل استمرار الوزارة في التوسع ببرامج التدريب والتشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتأهيل الشباب وربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية.

دعم التنمية وتوفير فرص العمل

من جانبه، أشاد محافظ الأقصر بالتعاون المستمر بين المحافظة ووزارة العمل، مؤكدًا أهمية تلك الجهود في دعم الشباب وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة داخل المحافظة.

وأشار إلى حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم المختلفة للمبادرات والبرامج التي تستهدف تحسين فرص التشغيل ورفع كفاءة الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

