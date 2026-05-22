برلماني: الانحياز للدولة لا يعني الصمت على الأخطاء أو المخالفات

كتب : حسن مرسي

11:11 م 22/05/2026

النائب الدكتور عمرو درويش

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن الدور الرقابي للمجلس يتكامل مع المسؤولية الوطنية في دعم الدولة المصرية خلال التحديات الحالية.

وأوضح درويش خلال حواره على قناة "صدى البلد"، أن هناك خلطاً لدى بعض المواطنين بين الدعم الوطني للدولة وبين غياب الدور الرقابي.

وأشار إلى أن البرلمان يتعامل مع الموازنة والحساب الختامي من منطلق يراعي فقه الأولويات، في ظل ظروف تتطلب الحفاظ على استقرار الدولة.

ولفت إلى أن "الاستجواب بيستخدم بس في حال وجود أدلة حقيقية على تقصير أو فساد، والبرلمان مش بيتهاون مع أي مسؤول يثبت تقصيره"، مؤكدًا أن البرلمان يستخدم أدوات رقابية متعددة مثل طلبات الإحاطة والأسئلة والاستطلاعات واللجان الميدانية.

وشدد عضو مجلس النواب على أن الدور الوطني لا يلغي المحاسبة، بل يضمن التوازن بين دعم الدولة وحماية حقوق المواطنين.

