كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة بالضرب داخل مسكنها بمحافظة البحيرة.

ملابسات فيديو تعدي عامل على سيدتين داخل منزل بالبحيرة

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 18 من الشهر الجاري، تبلغ لمركز شرطة شبراخيت من ربة منزل بتضررها من طليق شقيقة زوجها لقيامه بالتعدي عليها وعلى أخرى بالسب والضرب باستخدام عصا خشبية داخل مسكنها، ومحاولة اصطحاب نجلته وأشقائها مستغلاً غياب والدتهم الحاضنة، وذلك على خلفية خلافات عائلية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة المركز، وبحوزته العصا المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

