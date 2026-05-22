خلافات أسرية السبب.. ضبط عامل تعدى على سيدتين داخل منزل بالبحيرة

كتب : صابر المحلاوي

10:05 م 22/05/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة بالضرب داخل مسكنها بمحافظة البحيرة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 18 من الشهر الجاري، تبلغ لمركز شرطة شبراخيت من ربة منزل بتضررها من طليق شقيقة زوجها لقيامه بالتعدي عليها وعلى أخرى بالسب والضرب باستخدام عصا خشبية داخل مسكنها، ومحاولة اصطحاب نجلته وأشقائها مستغلاً غياب والدتهم الحاضنة، وذلك على خلفية خلافات عائلية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة المركز، وبحوزته العصا المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
