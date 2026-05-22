نجحت وحدة مباحث قسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية في كشف ملابسات مقتل سيدة مسنة داخل محل سكنها بمنطقة ميت خاقان التابعة لدائرة البندر، بعدما عُثر على جثمانها داخل "عشة" كانت تقيم بها بمفردها.

بلاغ بالعثور على الجثمان

وتلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثمان سيدة مسنة داخل مسكنها في ظروف غامضة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث كشفت المعاينة الأولية وجود إصابات وآثار اعتداء على رأس المجني عليها، ما أكد وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.

التحريات تكشف الدافع

وشكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث جنائي مكثف، تحت إشراف مدير المباحث الجنائية، لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية مرتكبه.

وكشفت التحريات أن المتهم، وله معلومات جنائية سابقة، تسلل إلى مسكن السيدة بهدف سرقة متحصلات التسول الخاصة بها، قبل أن يعتدي عليها باستخدام "طوبة"، ما تسبب في وفاتها.

ضبط المتهم والتحقيقات مستمرة

ونجحت مباحث شبين الكوم في تحديد مكان اختباء المتهم وضبطه، واقتياده إلى ديوان القسم لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وكانت قد صرحت في وقت سابق بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية.