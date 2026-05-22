سجل مطار شرم الشيخ الدولي، المركز الثاني في الحركة الجوية الشهرية بين المطارات المصرية خلال شهر أبريل الماضي، بمعدل 4916 رحلة جوية، بإجمالي 761748 راكبًا، مما يعكس انتعاش حركة السياحة بمنتجعات جنوب سيناء السياحية.

إجمالي حركة المطارات المصرية

وأكدت الشركة المصرية للمطارات في بيان اليوم، أن حركة المطارات المصرية سجلت أداء قوي خلال شهر أبريل، حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات 17712 رحلة، منها 8879 رحلة وصول و8833 رحلة سفر، بينما وصل إجمالي عدد الركاب أكثر من 2,3 مليون راكب بواقع 1136393 راكب وصول، و1168833 راكب سفر.

مطار الغردقة الدولي يحتل المركز الأول

وأشار البيان إلى أن مطار الغردقة الدولي احتل المركز الأول في الحركة الجوية، حيث سجل 7125 رحلة، منها 3563 رحلة وصول و 3562 رحلة سفر، وبلغت حركة الركاب 1065275 راكبًا، بينهم 514844 راكب وصول، و550431 راكب سفر.

الحركة الجوية بمطار الأقصر

وسجل مطار الأقصر الدولي عدد 1331 رحلة، و131076 راكبًا، بينما تعامل مطار أسوان الدولي مع 963 رحلة و 98435 راكبًا، مع استمرار النشاط السياحي بينهما.

مطار الإسكندرية

كما سجل مطار الإسكندرية الدولي 921 رحلة و 97411 راكبًا، في حين سجل مطار سفينكس الدولي 690 رحلة و 78382 راكبًا.

واستمر مطار أسيوط الدولي، ومطار سوهاج الدولي في تحقيق معدلات تشغيل مستقرة، حيث سجل مطار أسيوط 1388 رحلة و 24501 راكبًا، بينما سجل مطار سوهاج 378 رحلة و48398 راكبًا.