بالصور- الغردقة تدشن أول شاطئ لذوي الهمم في الشرق الأوسط

كتب - عبدالرحمن القرشي:

في خطوة غير مسبوقة على مستوى الشرق الأوسط، دشَّن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أول شاطئ مخصص لذوي الهمم بمدينة الغردقة، ليصبح مساحة حقيقية للترفيه والمشاركة المجتمعية، تعكس احترام المجتمع لقدرات هؤلاء الأفراد، وتسهم في كسر الحواجز النفسية والاجتماعية التي قد تواجههم.

ولا يقتصر المشروع على كونه متنفسًا ترفيهيًا فحسب، بل يُعد نموذجًا سياحيًا مبتكرًا يستهدف جذب السياح من ذوي الهمم محليًا ودوليًا، من خلال توفير تجربة متكاملة داخل بيئة آمنة ومجهزة بالكامل وفق أعلى المعايير العالمية.

- مرافق متكاملة للرياضة والترفيه

يمتد الشاطئ على مساحة 6255 مترًا مربعًا، ويضم حمام سباحة نصف أوليمبي لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، إلى جانب حمام سباحة مخصص لتدريب ذوي الهمم، وصالة ألعاب رياضية متعددة الأغراض، فضلًا عن شاطئ رملي بطول 70 مترًا، جرى تصميمه وفق أعلى معايير السلامة والراحة، بما يلبي احتياجات جميع الزوار.

وتوفر هذه المرافق بيئة تجمع بين الترفيه والرياضة، مع التركيز على خلق مساحة شاملة تتيح الاندماج الاجتماعي بشكل فعّال وحقيقي.

- كسر الحواجز وتعزيز الدمج المجتمعي

ويهدف المشروع إلى كسر الحواجز النفسية والاجتماعية أمام ذوي الهمم، من خلال توفير مكان يتيح لهم ممارسة الأنشطة الترفيهية والرياضية بحرية ودون قيود، في إطار يعزز التفاعل الاجتماعي والدمج المجتمعي، ويجسد قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

- مرحلة مستقبلية للسياحة الشاملة

ومن المقرر أن تشهد المرحلة الثانية من المشروع إقامة فندق متكامل مجهز بكافة المرافق والخدمات التي تناسب مختلف أنواع الإعاقات، ما يعزز من مكانة الغردقة كوجهة رائدة في مجال السياحة المتاحة والشاملة على المستويين الإقليمي والدولي.

- قيمة إنسانية وسياحية

ويؤكد افتتاح الشاطئ على حق ذوي الهمم في الترفيه والمشاركة الكاملة في المجتمع، ويقدم نموذجًا يُحتذى به في مجال السياحة الدامجة بالشرق الأوسط، كما يسهم في وضع الغردقة على خريطة الوجهات السياحية التي تجمع بين المتعة والقيمة الإنسانية والاجتماعية.