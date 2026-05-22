إعلان

وزير التخطيط: 200 مليون جنيه للانتهاء من إنشاء ستاد النادي المصري الجديد

كتب : منال المصري

02:43 م 22/05/2026

ستاد النادي المصري الجديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه بتخصيص 200 مليون جنيه من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي من أجل تسريع أعمال إنشاء استاد النادي المصري الجديد، وجاءت التوجيهات خلال الجولة التي يقوم بها الوزير برفقة وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد لتفقد أعمال تنفيذ ستاد النادي المصري الجديد.

وبحسب بيان اليوم، أكد رستم، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستعمل على التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة بورسعيد من أجل توفير كافة أوجه الدعم لاستاد النادي المصري لما يمثله من أهمية كبيرة لعودة حركة السياحة الرياضية للمحافظة، والنهوض بالمنشآت الرياضية بها.

وفي السياق ذاته، أكد محافظ بورسعيد أنه تم أيضا توجيه 100 مليون جنيه من المحافظة لسرعة تنفيذ المشروع لما له أثر كبير في دعم وتنشيط حركة الرياضة بالمحافظة.

وأوضح رستم، أن الجولة الميدانية بمحافظة بورسعيد تأتي متسقة مع خطة الحكومة للمتابعة المستمرة وحوكمة الإنفاق العام، لضمان توجيه الموارد للمشروعات ذات الأثر المباشر في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، مشيرًا إلى حرص الحكومة على النهوض بجهود التنمية بمحافظة بورسعيد الباسلة في ضوء أهميتها الاستراتيجية والتنموية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الشباب والرياضة وزارة التخطيط النادي المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيلو اللحمة كان بجنيه ونص.. مجلة الأهلي تسخر من تتويج الزمالك بالدوري
رياضة محلية

كيلو اللحمة كان بجنيه ونص.. مجلة الأهلي تسخر من تتويج الزمالك بالدوري
تركي آل الشيخ: مصر آمنة والاستثمار فيها من أنجح ما يكون
اقتصاد

تركي آل الشيخ: مصر آمنة والاستثمار فيها من أنجح ما يكون
إصابة سائق وسيطرة سريعة.. تفاصيل اصطدام سيارة بمحبس الغاز الرئيسي بالمنصورة
أخبار المحافظات

إصابة سائق وسيطرة سريعة.. تفاصيل اصطدام سيارة بمحبس الغاز الرئيسي بالمنصورة
هل يرحل معتمد جمال عن الزمالك بعد الفوز بالدوري؟
رياضة محلية

هل يرحل معتمد جمال عن الزمالك بعد الفوز بالدوري؟
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في منتصف تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في منتصف تعاملات الجمعة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بيان عاجل من محافظة الدقهلية بشأن واقعة كسر منظم الغاز الطبيعي بالمنصورة
بالأرقام والتفاصيل.. كيف قفزت أسعار الأضاحي من 15 جنيهًا إلى 200 جنيه خلال 21 عامًا؟
ألوموت.. سلاح إسرائيل الجديد الذي سنتقله إلى ميادين الشرق الأوسط
تسرب غاز الكلور بالإسماعيلية.. القصة الكاملة من لحظة الكسر المفاجئ إلى صفر إصابات -فيديو وصور