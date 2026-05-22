أعلن أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه بتخصيص 200 مليون جنيه من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي من أجل تسريع أعمال إنشاء استاد النادي المصري الجديد، وجاءت التوجيهات خلال الجولة التي يقوم بها الوزير برفقة وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد لتفقد أعمال تنفيذ ستاد النادي المصري الجديد.

وبحسب بيان اليوم، أكد رستم، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستعمل على التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة بورسعيد من أجل توفير كافة أوجه الدعم لاستاد النادي المصري لما يمثله من أهمية كبيرة لعودة حركة السياحة الرياضية للمحافظة، والنهوض بالمنشآت الرياضية بها.

وفي السياق ذاته، أكد محافظ بورسعيد أنه تم أيضا توجيه 100 مليون جنيه من المحافظة لسرعة تنفيذ المشروع لما له أثر كبير في دعم وتنشيط حركة الرياضة بالمحافظة.

وأوضح رستم، أن الجولة الميدانية بمحافظة بورسعيد تأتي متسقة مع خطة الحكومة للمتابعة المستمرة وحوكمة الإنفاق العام، لضمان توجيه الموارد للمشروعات ذات الأثر المباشر في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، مشيرًا إلى حرص الحكومة على النهوض بجهود التنمية بمحافظة بورسعيد الباسلة في ضوء أهميتها الاستراتيجية والتنموية.