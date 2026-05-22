الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة مثيرة بين بائع أسماك وجزار بالبحيرة

كتب : علاء عمران

02:43 م 22/05/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص بمحافظة البحيرة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 18 من الشهر الجاري وقعت مشاجرة بين طرف أول ضم بائع أسماك وشقيقه، وطرف ثان ضم جزارًا ونجل عمه، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة إدكو.

وأوضحت التحريات أن المشاجرة اندلعت بسبب خلافات متعلقة بالجيرة، حيث تبادل الطرفان السباب والتراشق بالحجارة، إلى جانب التلويح بأسلحة بيضاء، دون وقوع أي إصابات بين المشاركين.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزتهم على سلاحين أبيضين مستخدمين في الواقعة.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه نتيجة الخلافات القائمة بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

